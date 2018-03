Inscrições para cursos gratuitos Até o dia 18 de fevereiro estão abertas inscrições para os cursos de difusão cultural da SP Escola de Teatro, oferecidos pelo Governo do Estado. Ao todo são 490 vagas e os interessados devem se inscrever pelo site www.spescoladeteatro.org.br, no qual podem conferir a grade completa das disciplinas. Entre os temas abordados nos cursos estão teatro de sombras, atuação, mímica corporal dramática, gestão de projetos cênicos e as relações do teatro com a psicanálise. Os candidatos devem ter no mínimo 18 anos e ter completado o Ensino Médio. As aulas gratuitas serão ministradas de segunda a sexta, das 9 às 18 horas. Mais informações pelo tel. (11) 2292-7988.