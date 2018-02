Inscrições para cursos gratuitos

A Fundação Nacional de Artes (Funarte) está com inscrições abertas para sete oficinas gratuitas nas áreas de teatro, literatura e artes visuais. As atividades não exigem conhecimento prévio e integram a etapa paulistana do Circuito Interações Estéticas, promovido pela Secretaria de Cidadania Cultural do Ministério da Cultura e pela Funarte. Entre as atividades, de 13 hoje a 20 de dezembro, o dramaturgo Francisco de Assis ministrará gratuitamente a oficina Dramaturgia de Atores. Os interessados podem fazer a inscrição pelo e-mail oficinasfunartesp@gmail.com ou pelo tel. 3662-5177. A programação completa pode ser acessada no site www.funarte.gov.br.