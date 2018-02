Inscrições para curso gratuito

O Centro de Pesquisa Teatral (CPT) está com inscrições abertas para o curso Introdução ao Método do Ator, que vão até sexta-feira, das 14 às 21 horas. Realizado anualmente, o curso fundamenta-se no método de interpretação desenvolvido pelo diretor Antunes Filho e tem duração de quatro meses. Os alunos selecionados terão aulas de corpo e voz, interpretação, retórica e exibição de filmes. Os resultados serão divulgados no dia 1.º de outubro, em uma lista fixada no mural no hall da área de convivência localizado no térreo da unidade Sesc Consolação (Rua Dr. Vila Nova, 245, tel. 3234-3000), a partir das 14 horas, ou pelo site www.sescsp.org.br.