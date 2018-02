Inscrições para curso com Trevisan Estão abertas até o dia 16 de agosto inscrições para o curso Desbloqueando o Texto, Iluminando a Leitura, a ser ministrado aos sábados, durante três meses, pelo escritor João Silvério Trevisan. Durante o período, os participantes vão criar e discutir os textos literários elaborados por eles mesmo, a partir de exercícios propostos pelo coordenador para a criação de diferentes estímulos de elaboração e compreensão do texto poético e ficcional. Autor, entreoutros, do romance Rei do Cheiro (Record), premiado pela APCA, Trevisan vai estimular discussões em grupo. Informações pelo site www.bma.sp.gov.br.