Inscrições para Brasília até dia 30

Termina no dia 30 o prazo para as inscrições da 43.ª edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. O evento ocorrerá entre os dias 23 e 30 de novembro. A ficha de inscrição e o regulamento completo podem ser conferidos no site www.festbrasilia.com.br. A mostra competitiva dos filmes em 35 mm será composta por seis filmes de longa-metragem e até 12 produções em curta ou média-metragem, concluídos a partir de outubro de 2009, inéditos no Distrito Federal, preferencialmente inéditos no País e que não tenham obtido o prêmio de melhor filme do júri oficial em algum outra competição nacional. A premiação total do festival é de R$ 555 mil.