INSCRIÇÕES PARA 10ª EDIÇÃO DE BIENAL Estão abertas até 15 de fevereiro as inscrições para a 10.ª Bienal Brasileira de Design Gráfico. Promovido pela Associação dos Designers Gráficos (ADG) do Brasil, o evento vai contemplar oito categorias (Impressos Editoriais, Impressos Promocionais, Digital, Identidade & Branding, Embalagens, Espacial, Fronteiras e Tipografia). O objetivo dos organizadores é selecionar cerca de 600 trabalhos para esta edição da Bienal da ADG. As inscrições podem ser realizadas por meio do site www.bienaladg.org.br, no qual se encontra o regulamento. O valor de inscrição de cada projeto é de R$150, mas associados podem inscrever dois trabalhos gratuitamente.