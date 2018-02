Inscrições abertas para seminário Especialista em História da Moda, o professor João Braga ministra o seminário A Moda pelos Franceses, Ingleses e Italianos, na Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP). Voltado para profissionais, estudantes e interessados em aprofundar seus conhecimentos em moda, as palestras serão realizadas no período da tarde, às quartas-feiras. Cada aula vai abordar a moda de um país. No primeiro encontro (10/11), o tema será a França; no segundo (17/11), os ingleses serão o foco; e os italianos serão abordados na terceira e última aula (24/11). Valor do seminário é de R$ 330. Inscrições e informações pelo telefone (11) 3662-7034/7312.