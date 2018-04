Inscrições abertas para o 15º Cine PE As inscrições para as mostras competitivas de filmes de longas-metragens e curtas-metragens do 15º Cine PE Festival do Audiovisual terminam no dia 31 de janeiro. O evento será realizado de 2 a 7 de maio de 2011, no Teatro Guararapes, Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda. Interessados podem acessar o site do festival: www.cine-pe.com.br.