Inscrições abertas para filmes fashion Estão abertas as inscrições, até o dia 30, para a 2ª Mostra Competitiva FilmeFashion, que será realizada dentro do Iguatemi FilmeFashion, evento que ocorre de 23 a 30 de agosto, com curadoria de Alexandra Farah e produção de Beto Amaral e Pedro Igor. As inscrições podem ser feitas pelo site. Podem se inscrever nas categorias: figurino longa-metragem; maquiagem de longa-metragem; documentário de moda; figurino de curta-metragem; figurino de filme publicitário; figurino videoclipe; filmefashion de bolso e filmefashion desfile. Os filmes selecionados serão exibidos no evento.