Inscrições abertas para edição 2013 do Prêmio Sesc de Literatura Estão abertas as inscrições para as categorias Romance e Conto da edição 2013/2014 do Prêmio Sesc de Literatura. Serão aceitas obras destinadas ao público adulto e escritas por maiores de 18 anos. Além da divulgação, o prêmio abre uma porta do mercado editorial aos estreantes: os livros vencedores são publicados e distribuídos pela editora Record. Inscrições até 31 de julho pelo site www.sesc.com.br/premiosesc.