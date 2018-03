INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ 15 DE JANEIRO O programa Petrobrás Distribuidora de Cultura prorrogou até o dia 15 de janeiro as inscrições (www.br.com.br/cultura) para a sua terceira edição, que vai contemplar projetos teatrais profissionais, não inéditos, nas categorias adulto e infanto-juvenil. Serão investidos, com o apoio do Ministério da Cultura, R$ 15 milhões no biênio 2013 - 2014. Neste ano, todas as regiões do Brasil serão contempladas já que serão selecionados, no mínimo, 5% dos projetos inscritos por diferentes pessoas jurídicas sediadas em cada região do país. Desde 2009, o programa já viabilizou a circulação de 90 espetáculos teatrais, assistidos por cerca de 300 mil pessoas de todo o País.