A banalização das práticas criminosas e dos atentados contra a natureza humana e sua inerente evolução resulta no estado de coisas conhecido por iniquidade. Em nome da iniquidade, cidades e continentes foram suprimidos da Terra, mas a história registra esses fatos de forma nebulosa, porque não interessa promover a confiança na experiência subjetiva. A história relata fatos, sempre do ponto de vista dos conquistadores. Os mitos descrevem experiências subjetivas reais que se repetem até nossa humanidade desentortar o que ela mesma deturpa. O mundo invisível só intervém diretamente em nossos afazeres quando o avanço da iniquidade coloca em risco o equilíbrio da justiça cósmica. As intervenções são sempre, aos nossos olhos, catástrofes.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Viver é perpétua aventura! Aqueles que compreendem esta lei passam por este planeta belo e assustado garantindo mais beleza e menos susto. Porém, normal é que ocorra o contrário, muito susto e pouca beleza.

TOURO 21-4 a 20-5

Algumas pessoas se movimentam com leveza e soltura no meio de situações para lá de complicadas. Este não é o seu caso, o que aprofunda ainda mais a estranha sensação de algo estar errado. O tempo está ao seu favor.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Adaptar-se às novidades e mudanças é muito bom, mas virá o momento em que você terá de opor-se a essas correntes para lutar em nome da preservação do que for do seu interesse particular. Nesse momento haverá crise.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Certamente, hoje é propício empreender algo novo e diferente, algo que estimule sua alma a sentir que a vida continua valendo a pena, porque a rotina ainda não esmagou completamente o espírito de aventura.

LEÃO 22-7 a 22-8

Agora é o tempo certo para colocar em prática suas teorias, nem que seja para experimentar se vai valer a pena continuar defendendo-as. Mentiras confortáveis não devem ser confundidas com o que estimularia o progresso.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Complicados raciocínios não ajudarão a resolver o que desafia seu entendimento, as coisas são muito mais óbvias e por isso mesmo permanecem ocultas enquanto você se complica raciocinando demais. É tudo óbvio!

LIBRA 23-9 a 22-10

Entrar em acordo parecia mais fácil quando tudo era mera conversa. Porém, agora que as coisas entraram na fase de demonstração prática fica mais do que claro quão difícil é e vai continuar sendo tudo.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

É provável que você esteja complicando o que poderia ser muito mais fácil se não houvesse tanta

crítica e melindre. Há razões poderosas para suas queixas, mas o momento requereria mais espírito prático.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Certa dose de sigilo e segredo faz parte do jogo, mas se essa dose se avoluma ao ponto de tornar-se a nota dominante, tenha certeza de que algo está muito errado na situação. Observe e tire suas conclusões.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Identificar-se com as pessoas é a base da sensação de familiaridade. Nem sempre é possível garantir essa identificação nos laços de parentesco, às vezes pelo contrário. A familiaridade garante segurança.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

A dificuldade das decisões radica em haver múltiplas opções que poderiam dar certo. Se houvesse uma opção apenas, tudo seria mais fácil, com certeza, mas também tudo seria muito menos divertido. É hora de rir.

PEIXES 20-2 a 20-3

Quanto mais você sabe, mais complicadas as coisas ficam. Porém, a esta altura seria impossível voltar atrás e navegar na santa ignorância da verdade. É necessário seguir em frente em nome dos mais elevados desígnios.