Não, não estou recontando isto para recomendar que, por precaução, nunca vá a Nova York quando eu estiver lá. É que no recente aniversário do 11 de setembro me lembrei que uma das músicas cantadas num concerto em benefício das famílias das vítimas, logo depois dos atentados, foi Imagine, do John Lennon. Justamente a música em que ele pede à sua geração que imagine um mundo sem países e sem religião, ou sem nada pelo qual lutar e morrer. Cantar Imagine foi uma maneira de evocar outra tragédia da cidade, o assassinato de Lennon, um nova-iorquino por adoção, anos antes. Mas não foi exatamente uma escolha adequada. O fanatismo religioso era responsável pela loucura suicida dos que atacaram o World Trade Center e o patriotismo ultrajado moveu a reação americana, que culminou com o ataque igualmente irracional ao Iraque.

Não me lembro como o público reagiu à música. O tamanho do ultraje não deixava muito lugar para o racionalismo idealizado por Lennon. A maioria dos jovens presentes na cerimônia estava disposta a lutar, matar e morrer imediatamente para vingar o ataque às torres. E os anos que se seguiram viram uma escalada da violência no Oriente Médio e em outras partes do mundo, quase sempre provocada pela religião e por questões étnicas. O islamismo radical, ostentando suas atrocidades, a reação não menos insensata do Ocidente, o drama reincidente de refugiados tentando romper fronteiras impiedosas para sobreviver, tudo tornou a exortação de Lennon à sua geração uma amarga ironia. O mundo destribalizado, ou transformado numa única tribo solidária e sensata sonhado por ele, ficou inimaginável. E Imagine transformou-se, com o tempo, de um hino a uma utopia possível a um réquiem para a ingenuidade.