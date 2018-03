Ingressos para show de Tony Bennett já estão à venda O cantor Tony Bennett, lenda do jazz e da música pop, virá ao Brasil em outubro para uma turnê por seis cidades do País. Em São Paulo, o cantor irá se apresentar nos dias 26 e 27, no HSBC Brasil. Os ingressos já estão à venda. Além da capital paulista, o cantor fará shows em Porto Alegre, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Recife. Os shows de Tony Bennett no Brasil serão abertos por sua filha Antonia Bennett.