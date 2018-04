Ingressos para show de Toni Braxton já estão disponíveis Pela primeira vez se apresentando para o público brasileiro, os ingressos para ver a musa do rhythm & blues Toni Braxton no Rio e São Paulo já estão disponíveis. A turnê pelo País, em agosto, inclui ainda shows em Curitiba, Porto Alegre e Recife; as datas das apresentações nessas cidade ainda não foram divulgadas. A cantora norte-americana, que já esteve no Brasil em 1999 para divulgar seu álbum "The Heart", já ganhou seis Grammy em sua carreira. Toni Braxton se tornou conhecida do com o hit "Unbreak My Heart", do álbum "Secrets" de 1996. A música chegou aos topos das paradas em todo o mundo. A cantora já participou de duas peças na Broadway, "A Bela e a Fera" e uma montagem da ópera "Aida". O show do Rio será dia 12 de agosto, no Vivo Rio. Em São Paulo, a apresentação acontece no Via Funchal, dias 17 e 18.