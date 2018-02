Ingressos para o festival do Rio

Filmes como os vencedores de Cannes (Uncle Bonmee Who Can Recall His Past Lives, de Apichatpong Weerasethakul) e Veneza (Somewhere, de Sofia Coppola) integram a seleção do Festival do Rio, que começa na semana que vem. A lista completa está disponível, a partir de hoje, no site do evento - www.festivaldorio.com.br -, onde os cinéfilos também encontram o link para comprar antecipadamente, pela internet, os ingressos para os mais de 300 títulos que compõem a programação. Entre eles, estão os filmes que integram as retrospectivas de Amos Gitai, Bruno Dumont e Jerzy Skolimowski. Os dois últimos darão master classes no Rio.