Ingressos para Monty Python esgotam-se em tempo recorde

Demorou exatos 43,5 segundos para que se esgotassem os quase 20 mil ingressos para o aguardado retorno no Monty Python em Londres. Com isso, os humoristas britânicos anunciaram quatro apresentações extras, de 1.º a 5 de julho de 2014. Mas essas também não duraram muito, e acabaram em menos de uma hora.

"Não acho que a gente tinha noção de quanta gente gosta do Python em todo o mundo", disse o humorista Eric Idle sobre o ocorrido, brincando que essa será a chance para pagar a hipoteca de Tery Jones.

Os cinco membros sobreviventes do grupo, os septuagenários John Cleese, Eric Idle, Terry Gilliam, Michael Palin e Terry Jones anunciaram no dia 21 que voltariam a se reunir em um espetáculo teatral em Londres. Esta será a primeira atuação do célebre grupo em 30 anos, e deverá recuperar alguns números da série Flying Circus, exibida pela BBC de 1969 a 1974.