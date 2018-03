Ingressos para João Gilberto Os ingressos para a turnê de novembro de João Gilberto custam entre R$ 500 e R$ 1.400. As vendas para o show de São Paulo (Via Funchal, dia 5) serão feitas a partir do meio-dia de amanhã pelo www.viafunchal.com.br. No Rio (Teatro Municipal, dia 15) e em Brasília (Centro de Convenções Ulysses Guimarães, 19), os valores vão de R$ 600 a R$ 1.400. Em Porto Alegre (Teatro do Sesi, 25), de R$ 700 a R$ 1.000. Nestas cidades, as vendas são a partir da meia-noite de amanhã. No Rio, pelo www.ingresso.com; Brasília e Porto Alegre, www.ingressorapido.com.br. Todas as casas aceitam meia entrada. O cantor não faz show desde 2008.