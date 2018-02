Ingressos para homenagem a Saramago são distribuídos hoje

A partir das 14 h de hoje começam a ser distribuídos os ingressos gratuitos para a homenagem que será prestada a José Saramago. O escritor português morreu no dia 18 de junho deste ano, em sua casa em Lanzarote, vítima de uma leucemia crônica. O evento, que ocorrerá no Sesc Vila Mariana (R. Pelotas, 141, tel. 5080-3000), no dia 22, às 20h30, contará com a presença da viúva de Saramago, Pilar del Río, e ainda Chico Buarque, Bete Coelho, Denise Weinberg e Ligia Cortez. A homenagem terá a direção de Daniela Thomas. A retirada, que deve ser feita pela rede Ingresso Sesc, permite que sejam dados apenas duas entradas por pessoa. Mais informações no site www.sescsp.org.br.