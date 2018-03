Ingressos para flauta mágica Começa hoje, às 14 horas, a venda de ingressos para o espetáculo Uma Flauta Mágica, na Rede Sesc. A montagem sobre a obra de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) será apresentada no Teatro Paulo Autran, do Sesc Pinheiros (Rua Paes Leme, 195), entre os dias 14 e 17 de setembro, às 21 h. O espetáculo, que estreou o ano passado na França, tem direção de Peter Brook, que dividirá a função com Marie-Hélène Estienne e o compositor Franck Krawczyk. Os ingressos custam de R$ 8 a R$ 32 e cada pessoa poderá comprar apenas duas entradas. Mais informações pelo site www.sescsp.org.br ou pelo telefone (11) 3095-9400.