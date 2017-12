Ingressos para a Flip já estão à venda Começa nesta segunda-feira (10), a venda de ingressos para a Festa Literária Internacional de Paraty, a Flip, que acontece entre os dias 3 e 7 de julho. Os bilhetes poderão ser encontrados via internet pela Ingresso Rápido (www.ingressorapido.com.br), por telefone (4003-1212) e nos pontos de venda credenciados - em São Paulo, na bilheteria do Teatro Tuca (Rua Monte Alegre, 1024). Para a Tenda dos Autores, o ingresso custa R$ 46 por mesa, enquanto para a Tenda do Telão o valor é R$ 12 - as cifras valem também para a conferência de Milton Hatoum. Para o show de abertura de Gilberto Gil, no dia 3, às 21h30, os valores são R$ 46 (cadeira) e R$ 22 (pista).