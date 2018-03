Ingressos à venda para ver McCartney

Está confirmado para o dia 21 de abril, no Estádio do Arruda, no Recife, o show de Paul McCartney. On The Run começa a ter ingressos vendidos a zero hora de amanhã (dia 25), pela internet (www.zekts.com.br). Serão colocados 60 mil ingressos à venda e a expectativa dos produtores é de que a apresentação, com duração de três horas e músicas de diferentes períodos da carreira do artista, atraia fãs de todo o Nordeste. A turnê teve início neste ano e já passou pelos Estados Unidos, Canadá, Escandinávia, Emirados Árabes e Rússia, além de Liverpool, na Inglaterra.

Recife será palco, pela primeira vez, de um show internacional deste porte, o que foi considerado 'um desafio' pelo empresário Luiz Oscar Niemeyer, da Planmusic Entretenimento. Dentro desta turnê, McCartney também vai se apresentar em Florianópolis, no dia 25.

"É um território relativamente virgem para um espetáculo de tal grandiosidade", afirmou ele, em entrevista coletiva realizada ontem. Segundo Niemeyer, foi em 2010, quando a produtora trouxe a turnê The Up and Coming Tour para São Paulo, que ele percebeu a possibilidade de levar o show a mais lugares fora do Sudeste. Naquele mesmo ano ele fez um reconhecimento do estádio do Arruda e no ano passado retornou ao Recife acompanhado de produtores de McCartney. "Foi feita uma inspeção detalhada, uma análise geral e há duas semanas concluímos as negociações", contou.

Sem falar no valor dos investimentos, a produção informou que os dois telões de 18 x 4 metros usados no show, equivalentes a prédios de seis andares, virão da Inglaterra. Os equipamentos eletrônicos somam cerca de 480 toneladas e a estimativa é de que cinco mil pessoas trabalhem em torno da apresentação, no dia 21.

Os preços dos ingressos variam de R$ 160 a R$ 600 (com metade do valor para estudantes) e também serão vendidos na bilheteria do Chevrolet Hall, no Recife, diariamente das 9 horas às 16h30. À frente da produção local do evento, Luiz Augusto Nóbrega, da Luan Promoções, espera que a partir deste show, Recife possa se inserir no roteiro dos megaespetáculos.