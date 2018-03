Ingressos à venda para Jonas Brothers, Oasis e Cirque Já estão à venda os ingressos do novo espetáculo do Cirque du Soleil - Quidam -, dos shows das bandas Oasis e Jonas Brothers. A pré-venda para Quidam, que estreia dia 26 de fevereiro de 2010, é feita, por enquanto, para clientes do Bradesco Prime e American Expressas no www.ticketmaster.com.br/quidam. Os ingressos custam de R$ 240 a R$ 490. O Oasis se apresenta dia 7 de maio no Rio e dia 9 em São Paulo. As entradas, entre R$ 180 e R$ 400, são vendidas no www.ticketmaster.com.br. Jonas Brothers tocam no Rio (dia 23 de maio) e em SP (dia 24). Os ingressos, de R$ 190 a R$ 480, podem ser comprados no www.livepass.com.br. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.