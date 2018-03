Ingresso para festival de jazz Estão à venda os ingressos para o 2.º BMW Jazz Festival, que ocorrerá em junho em São Paulo (dos dias 8 a 10) e no Rio de Janeiro (dos dias 11 a 13) e terá como destaques Chick Corea, Charles Lloyd e Maceo Parker e os convidados Fred Wesley & Pee Wee Ellis. Houve troca do local das apresentações na capital paulistana - do Auditório Ibirapuera para o Via Funchal. Os ingressos têm preço de até R$ 120. As entradas para as apresentações de São Paulo podem ser compradas pelo site www.viafunchal.com.br ou na bilheteria da casa (Rua Funchal, 65).