Inglaterra mostra porquinho com marca de coração Uma marca em formato de coração presente em um porquinho inglês pode salvá-lo da panela neste Valentine's Day (dia dos namorados). Os porcos da raça Gloucester Old Spot costumam apresentar manchas escuras sobre a pela rósea. Mas um porquinho nascido em uma fazenda de Gloucestershire, na Inglaterra, nasceu com uma marca no formato perfeito de um coração, na parte traseira de seu corpo. Vindo ao mundo pouco antes do dia 14 de fevereiro, o animalzinho recebeu do criador Eric Freeman o nome de Valentine, conforme se poderia prever. Freeman disse que o amor deveria estar no ar quando a mãe de Valentine ficou grávida dele. "Devido ao Valentine's Day, talvez isso estivesse passando pela cabeça dela." Os porcos dessa raça, famosos por suas manchas, são vendidos para o abate por possuírem uma carne suculenta. Freeman, no entanto, afirmou que deseja salvar Valentine das mãos do açougueiro se alguém cair de amores pela mancha singular do animal e desejar adquiri-lo para servir de bicho de estimação. "Depois de tanta publicidade, não sei o que acontecerá."