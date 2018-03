Information Society vem ao Brasil para turnê saudosista

Após idas e vindas, o grupo volta ao Brasil para uma turnê pra lá de saudosista. Serão cinco apresentações, começando nesta sexta-feira no Rio de Janeiro. Depois, o trio formado por Paul Robb (o do patins), Kurt Harland e James Cassidy voa para Belo Horizonte, São Paulo, Ribeirão Preto e Curitiba. Na capital paulista, a banda vai se apresentar no dia 12 de agosto, no Via Funchal.

Volta aos palcos

O grupo resolveu terminar em 1993, dois anos depois do maior momento de sua carreira, o show no Rock In Rio 2, no Maracanã, para 135 mil pessoas. O retorno aconteceu em 2007 com o desconhecido álbum "Synthesizer". O Brasil, país onde a banda fez mais sucesso, não se interessou pelo lançamento. ?Precisávamos ter esse álbum lançado no Brasil. Como isso aconteceu agora, pudemos voltar para aí?, justifica James Cassidy, um dos membros fundadores do grupo.

Foi por aqui que a banda teve seus maiores momentos. Durante 1989 e 1991, ela esteve quatro vezes no País. Tocou em mais de 20 cidades do norte ao sul. ?Lembro de ter tocado em Belém, Recife, Salvador e até Manaus. Era uma loucura?, diz Cassidy.

Hoje, bem mais velhos, um dos pais do tecnopop aparece nas fotos de divulgação sempre com máscaras cobrindo o rosto. Seria uma maneira de esconder as rugas e o envelhecimento? ?Não estamos tão velhos assim?, gargalha Cassidy. ?É a mesma maneira que tocávamos no começo da carreira, quando ainda tínhamos um som mais punk e electro. Mas na verdade, quem vai decidir mesmo se estamos bem ou não é o público brasileiro.? A decisão está nas suas mãos. As informações são do Jornal da Tarde.

Information Society. Via Funchal. Rua Funchal, 65, Vila Olímpia. Tel. (011) 2198-7718. Dia 12 de agosto, às 21h30. De R$ 140 a R$ 200. Classificação: 12 anos.