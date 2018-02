Informação e prática

Todo ser humano é informado a respeito de sua participação em conjuntos sofisticados de experiência, maiores do que a existência individual. Todo ser humano é informado que faz parte da natureza, de um país ou mesmo de uma família. Apesar de óbvio, raros são os humanos que sustentam suas mentes e corações nessas camadas de pensamentos, raciocinando como seres naturais e ecológicos, como cidadãos ou como guardiães da dignidade de suas famílias. O normal é o ser humano só pensar em si mesmo e em como vai fazer para desviar a infinita energia de Vida em seu próprio e particular proveito. Isso não vai mudar por decreto, mas pela livre escolha de treinar mente e coração para sustentar a nota de existir em conjuntos sofisticados de experiência.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Certas dificuldades nos relacionamentos só acontecem em nome de as pessoas envolvidas evocarem novamente a visão que as juntou. Porém, isso não acontecerá automaticamente, elas deverão atualizar essa consciência livremente.

TOURO 21-4 a 20-5

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Pense no bem que pode resultar de suas conquistas, pense naquilo que poderá compartilhar com as pessoas e beneficiá-las com o produto de seus esforços e conquistas. Apenas isso faz valer a pena, a luta e a conquista.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Preste atenção naquelas tarefas que normalmente você delegaria a outras pessoas, porque é nessas que reside o futuro próximo de glória ou decepção. É preciso você dar mais atenção do que nunca a essas tarefas.

CÂNCER 21-6 a 21-7

O que é consciência? Ninguém sabe, mas todo mundo usa e concorda com que se deve fazer toda tentativa que seja necessária para realizar os desejos. Isso não garante sucesso, mas a consciência tranquila.

LEÃO 22-7 a 22-8

Dê conta de todas as pontas soltas, não dê ponto sem nó, porém, faça isso com a alma desprovida de malícia, em nome apenas da divina liberdade. Quando se ama é preciso renovar os votos com a liberdade todos os dias.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Da mesma forma e com a mesma intensidade como sua alma se aplica ao mundo dos negócios, tentando fazer mais e mais dinheiro, aplique seu talento a fazer com que a harmonia reine suprema nos relacionamentos fundamentais.

LIBRA 23-9 a 22-10

Tudo é necessário, mas algumas coisas são desejáveis enquanto outras seria melhor que nunca acontecessem. Preferir umas às outras é motivo de ansiedade, a velha companheira do caminho que nunca vai embora, só silencia.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Os dilemas que tiverem servido à causa das decisões que serão tomadas agora são nobres e dignos. Porém, inúmeros outros dilemas e questionamentos foram provocados pela ansiedade apenas. Melhor esquecê-los.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Evite as aglomerações, sua alma precisa de mais espaço do que normalmente, um do tipo que só poderia ser obtido através da companhia peculiar da solidão. Na quietude da solidão, faça contato com o coração.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

As conquistas que não puderem ser divididas com outras pessoas devem ser postas em dúvida. Tudo deve beneficiar e criar um patamar mais elevado mediante o qual novas e maiores conquistas possam ser realizadas.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

A realidade concreta é muito menos divertida do que a imaginação, já que restringe as possibilidades e invoca esforços homéricos para se realizar aparentemente muito menos do que foi imaginado um dia.

PEIXES 20-2 a 20-3

Houve pressão e houve exagero, a adrenalina alimentou a ansiedade. Nesses momentos esqueceu que o tempo é mestre e que sempre mudará tudo, o que parecia fadado ao desastre se converte em vitória e vice-versa.