Infantis lideram demandas do Now, na Net Gratuitos ou não, os títulos infantis dominam os pedidos de público no Now, plataforma de vídeo sob demanda da Net, a maior operadora de TV por assinatura do País. Entre os conteúdos pagos, o longa-metragem A Era do Gelo 4 fechou outubro em primeiro lugar, seguido de A Branca de Neve e o Caçador e de Os Vingadores. No menu gratuito, composto por programas que já estão no ar nos canais da operadora, o campeão foi a animação Pingu. Em 2.º lugar, vem Dora, A Aventureira, e em 3.º, Go Diego Go. No Net Mix, serviço de assinatura mensal do Now com séries de TV, filmes, infantis, documentários, esportes radicais e música, bingo, deu Galinha Pintadinha no topo.