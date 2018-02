Infantis dão mais ibope que SBT e Band na TV paga

Os infantis empataram com a Record na TV por assinatura, que também obteve média de 4,4 pontos em agosto. A Globo encerrou o mês como o canal mais assistido na TV por assinatura, com média de 13 pontos de audiência.

Entre os canais esportivos, o líder em agosto (das 7 h à meia-noite) foi o Sportv. As médias de ibope dos esportivos somadas no mês também surpreenderam: chegaram a 1,4 ponto, saldo maior do que o público da RedeTV! no universo da TV por assinatura. Mesmo assim, os canais convencionais seguem como as maiores audiências do setor. As médias de Globo, Record, SBT, Band e RedeTV! juntas, na TV paga em agosto, chegam a 25 pontos.

A soma dos ibopes de todos os canais pagos no mês (mais de 100) foi de 15,5 pontos.

2 pontos de audiência foi a média do Programa do Ratinho, anteontem, no SBT, o mesmo ibope do horário político na RedeTV!

"Estou meio de saco cheio da Band já." Desabafo no Twitter de Edgard Picoli, apresentador do Busão do Brasil, que encalhou em audiência na Band.

Domingos Meirelles, ex-Linha Direta, da Globo, é o nome mais cotado para assumir a vaga de Marcelo Rezende no Tribunal na TV, da Band. A emissora também promete processar Rezende - que foi para a Record- por quebra de contrato.

Além de uma leva de famosas que vão fazer pontas em Ti-ti-ti, como Ana Maria Braga, Preta Gil e Xuxa, a trama também vai contar com a volta de uma personagem de outra novela. Divina Magda, vivida por Vera Zimmerman em Meu Bem, Meu Mal, entra no folhetim em janeiro.

Na fila de autores da Globo, Glória Perez já tem data para retornar ao ar com nova novela e a promessa de ter Glória Menezes no elenco: 2012.

O Prêmio Multishow foi a melhor audiência do canal pago de música no mês de agosto.

Já no Viva, a maior audiência do mês passado foi a reprise, às 16h30, da novela Por Amor, líder de audiência do canal, seguido pelo humorístico Sai de Baixo.

Lançada esta semana, a loja virtual com produtos personalizados do SBT já tem um sucesso de vendas: a camiseta com a estampa do eternizado microfone de lapela de Silvio Santos.

Depois do núcleo judeu, aposta de Walcyr Carrasco em Caras & Bocas, em Dinossauros e Robôs, próxima trama das 7 da Globo, o autor vai mostrar os costumes de uma rígida e tradicional família japonesa.

A cantora e atriz Lua Blanco é uma das fortes candidatas ao elenco da versão nacional de Rebeldes, que a Record fará em 2011.

Vem gente nova na direção da RedeTV! em breve. Executivos de TV têm conversado com os donos da emissora. Mauro Lissoni, ex-diretor de programação do SBT, foi um dos que passaram por lá.