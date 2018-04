Infantil e sitcom vão disputar vaga na Globo em 2010

Ainda sem nome, o infantil, da mesma dupla que fez em 2009 o especial "O Natal do Menino Imperador", conta a história de uma fábrica de brinquedos que está há muitas gerações sob o comando de uma mesma família. Na véspera de Natal, a fábrica recebe a visita de um menino pobre e muito criativo, que mudará para sempre o destino daquela família.

Já o projeto de Claudio Paiva tem um ar "Som & Fúria", da 02 Filmes. A atração, também ainda sem título definido, mostrará os bastidores de uma novela com duas narrativas distintas: a da trama e a do que acontece por trás das câmeras. Brigas, chiliques de atores, dificuldades de produção, resumindo: o mundo televisivo sem nenhum glamour.

Ambos os programas buscam uma chance entre as temporadas curtas (de três meses) na programação da Globo em 2010. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.