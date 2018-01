'Infâmia' sai em DVD após voltar aos cinemas na França Em 1962, ancorado no prestígio dos 11 Oscars que recebera por "Ben-Hur", três anos antes - um recorde que só foi equiparado 30 e tantos anos depois por James Cameron, com "Titanic" -, William Wyler surpreendeu meio mundo ao fazer o remake de um filme que ele próprio realizara em 1936. Quando surgiu a primeira versão de "Infâmia" (These Three), com Miriam Hopkins e Merle Oberon, o Código Hays, vigente na indústria de Hollywood, havia impedido o cineasta de abordar como queria os temas, ou certos tempos contidos na peça de Lilian Hellman. "Infâmia" trata do que acontece numa pequena cidade quando garota relata o que acha que viu e levanta a suspeita de que duas professoras estejam tendo uma ligação lésbica na escola em que estuda.