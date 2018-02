Inédito de Fuentes é apresentado Um livro inédito deixado pelo escritor Carlos Fuentes, morto em maio deste ano, chegará no dia 7 às livrarias do mundo de língua espanhola. Federico en su Balcón é uma espécie de testamento literário do autor e traz um diálogo do escritor com o filósofo Friedrich Nietzche. A obra é dedicada ao cardiologista espanhol Valentín Fuster e tem reflexões sobre temas variados, como o poder e a maneira como influencia a vida dos cidadãos. "Trata-se de uma conversa sobre uma cidade desconhecida que passa por uma revolução social e é por meio dos habitantes e suas histórias que as reflexões nascem", diz um comunicado da editora Alfaguara. / EFE