Inédito de Doyle será publicado A Biblioteca Britânica vai publicar em novembro a primeira novela do autor inglês Arthur Conan Doyle, The Narrative of John Smith, que estava perdida para o público havia cerca de 130 anos, época em que foi escrita. Doyle, famoso por ter criado Sherlock Holmes, havia escrito o manuscrito quando tinha 23 anos, mas nunca chegou a publicá-lo. Segundo a edição de ontem do jornal britânico The Guardian, o escritor enviou a novela para um editor, mas o documento se perdeu nos correios e ele teve a decisão de reescrever o texto de memória. O livro conta a história de um cinquentão que, em sua casa, decide opinar sobre tudo, como religião, literatura e guerra. / EFE