INDIEEm busca do sonho independente

Todo ano, como um cardume de salmão subindo o rio para procriar, centenas de bandas independentes buscam as águas de Austin, Texas, em meados de março. Trata-se de uma viagem ao festival South by Southwest, maior evento musical indie do planeta, realizado em bares, cinemas, cafés e garagens da cidade. As chances de chamar a atenção de algum agente ou jornalista são pequenas, mas isto não impede bandas como o Rosie and Me, de Curitiba, de irem atrás do sonho indie. Junto a Copacabana Club e Some Community, a banda está entre as cinco representantes do País que tocam em Austin, entre o dia 13 e 18 deste mês. Rosie apresenta as composições do disco Arrow of My Ways, trabalho acústico lançado no início deste ano. Trata-se de um álbum calcado em country music, com canções brandas e meigas, entoadas pela bela voz de Rosanne Machado, que talvez não faça sucesso no Brasil por cantar em inglês, mas certamente se destacaria entre a vasta leva de meninas cantoras da cena atual. / ROBERTO NASCIMENTO