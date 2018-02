INDIEAngústia psicodélica e progressiva

WONDROUS BUGHOUSE

Fat Possum

Preço: R$ 9,99 (iTunes)

ÓTIMO

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Melancolia dissonante e meio amarga permeia as construções psicodélicas de Wondrous Bughouse, segundo disco de Youth Lagoon, nome artístico do americano Trevor Powers. O conceito é dream pop, gênero conhecido pelo verniz propositalmente mal acabado, e por melodias etéreas com palavras vaporizadas em nuvens de reverb. Trevor esquematiza arranjos talentosos, em que a progressão das faixas - modulações ácidas, melodias repetitivas - é essencial à construção do disco. Trata-se de um disco pop, mas sem melodias que colem, feito para ser ouvido na íntegra. Lembra clássicos progressivos como Electric Ladyland ou Wish You Were Here em sua composição de longa-metragem. Soterrada entre o mix está a voz semidesafinada de Trevor. O vocal soa enclausurado em um quarto triste. Com os acordes propositalmente desafinados de pianos e guitarras, semea angústia entre ricas camadas de produção. /

ROBERTO NASCIMENTO