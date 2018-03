INDIEA deusa francesa que deu rasteira em Serge Gainsbourg

LES RIVIÈRES DE JANVIER

Artista: Keren Ann Álbum: La

Disparition Gravadora: EMI França

Preço médio: R$ 50

MELODY'S CHAMBER

MELODY'S ECHO

CHAMBER

Vigilante/Deck Discos

ÓTIMO

Pegue a nouvelle chanson francesa e entregue para um garoto com cara de nerd que ama space rock. O resultado é o disco de estreia da francesa Melody Prochet (foto), a musa da banda projeto Melody's Echo Chamber, produzido pelo novo geniozinho da psicodelia, Kevin Parker, líder do grupo australiano Tame Impala. É como se Jane Birkin tivesse sido sequestrada por Syd Barrett e, acometida da Síndrome de Estocolmo, passasse a colocar seu senso melódico a serviço de um robô explorador de Marte. "Eu costumo escrever músicas com acordes e arpejos bonitos e estava me cansando. Então eu chamei Kevin para destruir tudo", diz. O álbum foi gravado em Cavalière, na França, e em Perth, Austrália. É difícil encontrar a melodia por baixo da voz supostamente macia de Melody, mas os ecos do jazz banham Snowcapped Andes Crash, e Be Proud of Our Kids é um mergulho num desfiladeiro de sintetizadores. Ela se arrisca em faixas instrumentais, como Is That What You Said, e se sai bem. Traiu Serge Gainsbourg, mas ele a perdoaria com beijos e Gitanes. / JOTABÊ MEDEIROS