Índice de TVs ligadas volta a crescer e TV paga lidera avanço A segunda tela nunca foi tão simultânea à primeira. Em meio a tantas previsões sobre o abandono do televisor, eis que o aparelho, agora em plena expansão de versões para abrigar acesso à internet, voltou a apresentar crescimento entre o índice de televisores ligados do Ibope. Se no ano passado o total de ligados das pesquisas do instituto pareciam derrubar seu uso em até 2 pontos porcentuais, o mês de abril passado registra um avanço em relação a abril de 2012, tanto na Grande São Paulo (de 37,1% para 38,1%) quanto no Painel Nacional de TV (PNT) do Ibope (de 37,5% para 38,4%). Os dados são referentes à faixa das 7h às 24h.