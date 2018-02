Indicação pode ser feita até quarta

Termina na quarta-feira o prazo para os paulistas indicarem artistas, obras ou entidades para o Prêmio Governador do Estado para Cultura de São Paulo. Os interessados podem apontar os preferidos em diversas categorias artísticas, como cinema e música, pelo site www.premiogovernador.sp.gov.br. Todas as indicações, com exceção ao Prêmio Destaque Cultural, devem ter estado em cartaz, acessíveis ao público, no período entre outubro de 2009 e setembro de 2010 no Estado de São Paulo. Os destaques do ano em cada modalidade receberão prêmios de R$ 60 e R$ 100 mil. Os vencedores serão anunciados em dezembro.