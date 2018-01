Indicação ao Emmy amplia vendas de Avenida Brasil para 124 países

Carminha, Nina, Tufão e Leleco já "falam" inglês, espanhol, grego, polonês e francês, entre outras línguas. A produção foi licenciada para mais de 57 países da África e países do Oriente Médio. Foi em junho, ao superar os números de Da Cor do Pecado, do mesmo João Emanuel Carneiro, que Avenida Brasil se estabeleceu como a novela mais vendida da história da Globo. Atualmente, ela está no ar na Hungria, Grécia e Croácia. Na vizinhança latina, é exibida também no Panamá, Equador, Uruguai , Venezuela, Costa Rica e Chile, onde é um dos assuntos mais comentados no Twitter.

Em Portugal, pela SIC, foi líder do horário e um dos programas mais assistidos do país.

O terceiro lugar no ranking das novelas mais vendidas da Globo é de Terra Nostra, de Benedito Ruy Barbosa. Glória Perez ocupa as duas posições seguintes, com O Clone e Caminho das Índias. A Escrava Isaura, adaptação de Gilberto Braga para o romance de Bernardo Guimarães, que por mais de duas décadas foi a campeã, fica agora em 6º lugar nas exportações.