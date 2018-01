Indiazinha conhece sua origem no filme 'Tainá' Quando a reportagem encontrou pela primeira vez a pequena Wiranu Tembé, em um set de filmagens em plena Amazônia, há pouco mais de dois anos, ela era uma menina recém-saída de sua aldeia Tekohaw, no nordeste do Pará. Ainda tinha dificuldade para falar e entender o português, mas se saía muito bem diante das câmeras. Ela havia sido escolhida, entre mais de duas mil meninas, para ser a nova Tainá no cinema.