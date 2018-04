Incubus vem pela primeira vez ao Brasil em outubro A banda de rock norte-americana Incubus vem pela primeira vez ao Brasil em outubro. De acordo com a empresa de entretenimento CIE, estão agendadas três apresentações: dia 13 no Rio de Janeiro e dias 14 e 15 em São Paulo. Os shows ocorrerão no Citibank Hall de cada cidade. Em turnê pela América Latina, o Incubus promove o último CD "Light Grenades", lançado no final do ano passado. Antes de chegar ao Brasil, eles tocam no Chile e na Argentina. Depois das apresentações no País, Incubus segue para o México. No repertório estão canções de "Light Grenades" e sucessos da carreira.