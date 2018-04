Incubus toca pela primeira vez no Brasil

Está confirmado. A banda norte-americana Incubus toca dias 14 e 15 de outubro em São Paulo, no Citibank Hall, durante sua turnê pela América Latina divulgando seu último álbum, Light Granades. O show no Rio acontece antes, no dia 13, também no Citibank Hall. Nos dias 14 e 15 de outubro, a banda norte-americada Incubus se apresenta no palco do Citibank Hall, em São Paulo. Em turnê pela América Latina para divulgação do festejado álbum Light Grenades, lançado no final de 2006, os roqueiros chegam ao país depois de apresentações no Chile e Argentina e seguem para três shows no México. Antes da capital paulista, Incubus toca no Citibank Hall, no Rio de Janeiro, dia 13 de outubro. O Incubus, que tocava covers do Metallica e do Megadeth, quando surgiu em 1991, em Calabasas na Califórnia, vai apresentar uma mistura de rock pesado e baladas, com hits como Anna Molly e Quicksand, além de sucesso como Pardon Me, Stellar, Wish You Were Here e Megalomaniac. A banda é formada por Brandon Boyd (vocal e percussão), Mike Einzinger (guitarra), Ben Kenney (baixo), Jose Pasillas (bateria) e DJ Kilmore (turntables e piano). Confira sua discografia: 1995: Fungus Amongus; 1996: Enjoy Incubus; 1997: S.C.I.E.N.C.E.; 1999: Make Yourself; 2001: Morning View; 2004: A Crow Left Of The Murder; 2006: Light Grenades Incubus - Citibank Hall - Av. jamaris, 213 - Moema; Site: www.citibankhall.com.br; Tel. para informações: 6846-6040; Venda a grupos: 6846-6166 / 6232; Temporada: dias 14 e 15 de outubro; Horário: domingo, às 20h e segunda-feira, às 21h30; Duração espetáculo: aproximadamente 1h30