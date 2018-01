Inconsequência heroica A impotência das Nações Unidas diante da tragédia dos refugiados no Mediterrâneo é igual à sua incapacidade de resolver a crise permanente do Oriente Médio e evitar as guerras que pipocam pelo mundo. A ONU é, ao mesmo tempo, um monumento aos melhores sentimentos humanos e uma prova de que os bons sentimentos não bastam, portanto um monumento à inconsequência. O fracasso da ONU na sua missão mais importante torna as suas outras utilidades supérfluas. Pouca gente sabe tudo que ela faz nos campos da saúde, da agricultura, dos direitos humanos, etc., como pouca gente sabia que a Liga das Nações, sua precursora (1918-1946, ou de um pós-guerra a outro), também promovia cooperação técnica entre nações e programas sociais, além de tentar, inutilmente, manter a paz. A diferença da ONU e da Liga das Nações é que uma sobrevive às frustrações que liquidaram com a outra e tem a adesão dos Estados Unidos. Apesar do presidente americano durante a Primeira Guerra Mundial, Woodrow Wilson, ser um entusiasta da Liga que, segundo ele, acabaria com todas as guerras, o Congresso americano rejeitou a participação dos Estados Unidos na organização, o que matou Wilson de desgosto. O Congresso aprovou a entrada do país na ONU depois da Segunda Guerra, mas a antipatia continuou. O desdém dos Estados Unidos e das outras grandes potências pela ONU ou por qualquer entidade supranacional é uma constante, e a invasão do Iraque foi uma prova recente desta desfeita.E, no entanto, a ONU já dura mais do que o dobro do que durou a Liga das Nações. Ela também é um monumento à perseverança sem nada que justifique.