Inconsciente, Fábio Barreto recebe alta de hospital no Rio O cineasta Fábio Barreto, de 52 anos, teve alta hospitalar na tarde de ontem, segundo boletim médico do Hospital Copa D"Or, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Ele estava internado desde o dia 20 de dezembro do ano passado. De acordo com o boletim, ele vai prosseguir sua recuperação ao lado da família, em casa, em regime de home care. Barreto apresenta um quadro neurológico de inconsciência. Ele abre os olhos, mas ainda não tem interação com o meio exterior. Segundo o boletim, o diretor porta gastrostomia para alimentação e traqueostomia para segurança respiratória. De acordo com o hospital, o cineasta continuará sendo acompanhado por uma equipe médica enquanto for necessário. Barreto sofreu traumatismo craniano após um acidente de carro. Seu trabalho mais recente foi Lula, o filho do Brasil.