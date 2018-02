As leis eternas que promovem a comunhão com a Vida estão em decadência em nossa moderna civilização, não porque as pessoas sejam irreverentes com elas, apesar de que em muitos casos isto seja assim também, mas porque são tratadas com indiferença, como se houvesse sempre assuntos mais importantes para tratar. Paradoxalmente, aqueles humanos que respeitam e promovem as leis eternas de proteção da Vida não se identificam com ideologias ou dogmas, simplesmente o fazem porque percebem ser o melhor. Enquanto isso, os que mais pervertem essa comunhão são também os que mais alarde fazem a respeito de si. A incongruência moral com que temos de tratar todos os dias é estressante, mas é também motivo da iminente intervenção divina.

ÁRIES 21-3 a 20-4

O tempo é Mestre Supremo e provoca mudanças constantes. Hoje as coisas estão de acordo com seus planos, amanhã seguem numa direção inesperada, assim acontece. Considerar essa realidade é o fundamento da sabedoria.

TOURO 21-4 a 20-5

Você pode fazer de

sua presença uma luz irradiadora de glória e elevação, mas também pode andar no sentido contrário a isso. Nossa humanidade é o que ela quiser ser, pode ser infinita, mas também infinitesimal.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Amplie a teia de relacionamentos sociais e você avançará muito mais do que até aqui, tendo dependido apenas de seu esforço pessoal. Assuntos que eram difíceis se mostrarão mais interessantes quando administrados em conjunto.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Reveja todos os passos que deu e que trouxeram você até aqui e agora, porque é nesses que encontrará

a solução para os problemas da atualidade. Nada de novo acontece, apenas o resultado do que vinha acontecendo.

LEÃO 22-7 a 22-8

Os dilemas interiores referem-se ao paradoxo proposto pela necessida-de de aventurar-se, que é simultânea com a vontade de preservar a segurança e sos-sego das pessoas próximas e dos assuntos em andamento.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Confiar no resultado do que foi colocado em marcha é um ato de coragem, pois, sua alma deve lu-tar contra ela mesma, toma-da de ansiedade que sugere que ainda seria necessário controlar tudo que acontecer.

LIBRA 23-9 a 22-10

É oportuno fazer o necessário para resolver as pendências e discordâncias que tanto estressaram os relacionamentos nos últimos tempos. Faça isso com espírito desapegado, apenas cumprindo a parte que lhe toca.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Está chegando a hora de arregaçar as man-gas e colocar em prática alguma das fantásticas ideias que vêm sendo discutidas nos últimos tempos. Você verá quem se dispõe mesmo a batalhar e quem é puro fogo de palha.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Sempre haverá algo além de sua compreensão e domínio, mas a maior parte do tempo nossa humanidade não toca nisso, prefere ser inconsciente. Porém, em momentos como o atual é impos-sível deixar de pensar nisso.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Recolha seus exércitos, você já colocou em marcha muitos eventos e agora será necessário deixar que amadureçam. Faça isso em nome de descansar um pouco mais, exercitando-se na sagrada arte da despreocupação.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

A consciência dos er-ros cometidos provoca arrependimento, em alguns casos de natureza amarga.

Porém, no momento não seria sábio gastar tempo demais martelando culpas. É necessário

ir além, superar as limitações.

PEIXES 20-2 a 20-3

Sincronize seus ideais com o que de mais elevado, nobre e digno você consiga imaginar. Você reconhece que existe uma força maior em andamento e, por isso, ainda que a desconheça, procure se colocar a serviço dela.