Inclusão cultural é tema de debate nesta quinta Será realizado amanhã, 8, das 9h às 17h, no Museu de Arte Moderna de São Paulo (Parque Ibirapuera, portão 3), o seminário Arte Sem Limites: Trabalhando Com Públicos e Artistas com Deficiência. O encontro, que contará com a presença de consultores da Shape Arts, organização britânica que tem como objetivo promover o acesso à cultura para artistas e público com deficiência, tem entrada gratuita e as inscrições devem ser feitas através do e-mail acessibilidade@mam.org.br ou pelo telefone (11) 5085-1313.