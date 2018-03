Serão investidos, com o apoio do Ministério da Cultura, R$ 15 milhões no biênio 2013 - 2014. Neste ano, todas as regiões do Brasil serão contempladas já que serão selecionados, no mínimo, 5% dos projetos inscritos por diferentes pessoas jurídicas sediadas em cada região do país. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.