'Incêndios', uma vida resgatada

Quando o advogado (Rémy Girard) abre o testamento deixado por Nawal Marwan (Lubna Azabal), seus dois herdeiros têm uma surpresa. Aliás, duas. De acordo com a vontade da morta, nascida no Oriente Médio e emigrada no Canadá, os irmãos Jeanne (Mélissa Desormeuax- Polin) e Simon (Maxim Gaudette) devem entregar aos destinatários dois envelopes lacrados. O primeiro para o pai, que julgavam morto; o segundo, para um irmão de cuja existência nada sabiam.

Esse é o ponto de partida deste sensível Incêndios, de Denis Villeneuve, que concorreu ao Oscar pelo Canadá, esteve no circuito comercial brasileiro e é agora lançado em DVD pela Imovision (2010/130 min., R$ 39,90).

O início promissor se sustenta pela mais humana das forças - a vontade de saber mais de sua origem. Ainda mais quando se é filho de uma imigrante que pouco revelou do seu passado. Mas esse impulso é mais de Jeanne que de Simon. Ela é quem vai viajar primeiro para a terra da mãe, e escavar o passado.

Encontra, então, uma vida aventurosa, que começa por um amor proibido, uma gravidez indesejada, engata na resistência e na luta armada contra as forças mais truculentas do país, e deságua em crime, prisão e tragédia. O tom do filme oscila entre o desejo de refazer uma vida incomum - que se vai reconstruindo sob o olhar da filha - e o registro quase documental da ebulição permanente do Oriente Médio, com seus imensos custos humanos. É um filme belo, que empolga em algumas passagens de ação política e se torna muito duro quando isso se faz preciso.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Essa grandeza e integridade de ordem geral do filme se vê prejudicada às vezes por momentos meio folhetinescos. Algumas soluções ficam a um passo do inverossímil. De qualquer forma, sempre se pode dizer que a vida real às vezes é mais fantasiosa do que a mais deslavada das ficções. O incrível acontece todo dia. Em situação de opressão e guerra, o absurdo cotidiano tende a ser ainda maior.

Com esses atenuantes, Incêndios se mantém bem de pé, apesar das ressalvas. Como nas histórias desse tipo, o ponto central será medir até onde o desejo de saber pode ser levado sem pôr em risco a integridade da pessoa. É o desafio de Jeanne, disposta a tudo para conhecer o passado da mãe e sua própria origem. É o motor que movimenta a trama e garante o interesse do espectador. Claro que essa atitude se potencializa pela disposição oposta do irmão, Simon, que privilegia o bem-estar do momento sobre o imperativo ético de tudo saber.

Nessa dinâmica entre contrários reside a força do filme, com sua maneira original de registrar a aparentemente interminável tragédia do Oriente Médio.

Veja o trailer oficial do filme Incêndios: