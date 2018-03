Incêndios e os jovens do Clube dos 5

16 H NA GLOBO

(Volcano). EUA, 1997. Direção de Mick Jackson, com Tommy Lee Jones,

Anne Heche, Don Cheadle, Gaby

Hoffmann, Keith David, John Corbett.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Tommy Lee Jones faz administrador público que se une à cientista Anne Heche na investigação de estranhos movimentos no subsolo de Los Angeles. Descobrem que um terremoto arrasador está a caminho, e nada poderá impedi-lo. Disaster movie que se destaca no gênero por bons efeitos e personagens que parecem convincentes, não meros marionetes. A curiosidade é que, nos anos 1970, os filmes catástrofe colocavam em xeque as instituições e hoje parecem sob medida para mostrar o grau do desenvolvimento tecnológico - as rodas, você vai entender quando vir, resistem a tudo. Reprise, colorido, 104 min.

Morrinho - Deus Sabe Tudo, Mas não É X9

22 H NA TV BRASIL

Brasil, 2008. Direção de Fábio Gavião

e Markão Oliveira.

Em 2007, uma imensa maquete de comunidades do Rio, feita com tijolos quebrados ao meio e habitada por bonecos de Lego, foi construída como parte de um projeto social e cultural na favela Pereira da Rocha, na zona sul da cidade chamada de 'maravilhosa'. O documentário da dupla Markão/Fábio documenta o processo todo, da realização à exibição na Bienal de Veneza. Reprise, colorido, 85 min.

Possuídos

22H30 NO SBT

(Fallen). EUA, 1998. Direção de Gregory Hoblit, com Denzel Washington, John Goodman, Donald Sutherland, Embeth Davidtz.

Denzel Washington faz policial que prende serial killer. O cara é julgado e executado. Quando o herói pensa que tudo terminou, ele começa a ouvir em toda parte a mesma canção que o criminoso cantava obsessivamente. Conclui que o pobre homem estava possuído pelo Demônio - e que agora o capeta ampliou seu campo de ação para a cidade inteira. Mistura de thriller com terror, o filme tem clima (sinistro) e uma poderosa interpretação do astro, mas demora para acontecer e, no desfecho, deixa um sentimento de frustração. Reprise, colorido, 124 min.

Mercenário

22H30 NA REDETV!

(Mercenary for Justice). EUA/África

do Sul, 2006. Direção de Don E. Faunt LeRoy, com Steven Seagal, Luke Goss e Jacqueline Lord.

Steven Seagal faz mercenário com um código de honra e que é forçado a penetrar numa cadeia do antigo Leste Europeu, para resgatar o filho do maior traficante do mundo. Em caso contrário, seu filho, que foi sequestrado, será morto. Adivinhe se o sr. Aikidô, com aquele rabo de cavalo, não vai aplicar um corretivo nos 'elementos' que perturbaram sua paz familiar. Reprise, colorido, 93 min.

O Rio das Mulheres pelo Olhar de Ivaneide

0H15 NA CULTURA

Brasil, 2004. Direção de Carlos

Eduardo Ribeiro.

A vida das mulheres numa fazenda do baixo sertão do Rio São Francisco é retratada pelo olhar de uma delas, Ivaneide. Reprise, colorido, 55 min.

Boca Livre no Sararé

1H30 NA TV BRASIL

Brasil, 1992. Direção de Vincent

Carelli, Maurizio Longobardi e

Virgínia Valadão.

O francês Vincent Carelli é um dublê de antropólogo e documentarista que criou um projeto muito importante, chamado Vídeo nas Aldeias. Aqui, ele leva com colaboradores suas câmeras ao território dos índios Nhambiquara para mostrar a boca livre do título. Não, não se trata de nenhum banquete, mas do avanço de madeireiras e mineiros sobre terras dos índios, para roubar mogno, uma madeira ameaçada de extinção na Amazônia. Reprise, colorido, 27 min.

TV Paga

Incêndios

19H35 no TELECINE CULT

(Inc endies). França/Canadá, 2010. Direção de Denis Villeneuve, com

Lubna Azabal, Mélissa Désormeaux, Maxim Gaudette.

Quando a mãe morre, casal de gêmeos descobre que tem um irmão cuja existência foi mantida secreta. E o último desejo da mãe é que o procurem para entregar uma carta. Entre a família e a política, o filme faz o resgate de uma vida e ainda apresenta um olhar muito interessante sobre os conflitos no Oriente Médio. Reprise, colorido, 130 min.

Clube dos 5

22 H NO TCM

(The Breakfast Club). EUA, 1985. Direção de John Hughes, com Emilio Estevez, Judd Nelson, Molly Ringwald, Anthony Michael Hall, Ally Sheedy.

O filme que estabeleceu a reputação do diretor e roteirista - também produtor - John Hughes como homem que sabia retratar os dilemas dos jovens. Os 'cinco' são adolescentes que ficam presos na escola, de castigo. Eles conversam. Revelações e segredos afloram. Cult como The Return of the Secaucus Seven, de John Sayles, o importante cartaz do TCM se inscreve nesse mesmo movimento de penetrar na intimidade da juventude. Os atores faziam parte das grandes promessas de Hollywood na época. Molly Ringwald, a preferida de Hughes, foi transformada por ele na 'garota da porta ao lado', mas o tempo não foi benéfico para nenhum dos cinco. Reprise, colorido, 97 min.