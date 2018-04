Incêndio em estúdio da Cinecittà atinge cenários de 'Roma'

Um incêndio destruiu na noite de quinta-feira, 9, um estúdio cinematográfico da Cinecittà, na capital italiana, e afetou os cenários da série de televisão Roma, cujas gravações já terminaram. O incêndio, com chamas de até 40 metros, não provocou feridos e os danos foram "limitados e circunscritos", disse o administrador Francesco Carducci, quando o fogo ainda estava ativo. Carducci, citado pela agência Ansa, disse que o fogo afetou os cenários da série Roma, da rede HBO, sobre o Império Romano. Ele especulou que o fogo pode ter sido iniciado em alguma instalação técnica. O comandante dos Bombeiros, Guido Parisi, explicou que as chamas alcançaram os 40 metros de altura devido à combustão de madeira e material sintético. O incêndio afetou uma área entre 3 mil e 4 mil metros quadrados. Mas não danificou nenhum dos famosos cenários conservados em Cinecittá, como os do filme Ben Hur. O estúdio Cinecittà, que completou 70 anos em abril, teve sua época de esplendor na década de 50. Na época, recebeu astros como Gregory Peck, Rock Hudson, Charlton Heston, Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn, Errol Flynn e Ava Gardner. O complexo ocupa 40 hectares, com 65 edifícios, 300 camarins e escritórios, 21 salas de maquiagem e uma piscina de 7 mil metros quadrados para as cenas em alto mar.